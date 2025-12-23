ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 23 Dicembre 2025

S. GIOVANNI DA K., S. VITTORIA

Settimana n. 52

Giorni dall’inizio dell’anno: 357/8

A Roma il sole sorge alle 07:36 e tramonta alle 16:43 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 08:02 e tramonta alle 16:42 (ora solare)

Luna: 10.10 (lev.) 19.57 (tram.)

Sciame meteoritico delle Ursidi.

Proverbio del giorno:

Chi non sa fingere, non sa regnare

Aforisma del giorno:

La buona condotta del padre e della madre, gli esempi sani e continui di onestà e di armonia, di decenza e di buone regole sociali, concorrono coll’educazione della scuola a formare definitivamente il carattere buono nel giovanetto. (G. Sergi).