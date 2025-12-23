SANT’Oggi. Martedi 23 dicembre la chiesa celebra san Giovanni da Kęty, san Niccolò Fattore e …

23 dicembre: san Niccolò Fattore (Nicolás Factor), nacque a Valencia (Spagna) il 29 giugno 1520 e studiò musica e pittura, fu autore di dipinti a soggetto sacro, nello stile, subì l’influenza del manierista Juan Vincente Macip. Nel 1537, a 17 anni, entrò nell’Ordine dei Frati Minori, nella sua città, e venne ordinato sacerdote nel 1544 e chiese di essere inviato in terra di missione, ma i superiori decisero di impiegarlo nell’opera di conversione dei musulmani di Spagna. Lavorò soprattutto come predicatore e confessore, fu guardiano e maestro dei novizi, poi il re Filippo II lo nominò direttore spirituale del convento di clarisse della capitale, Madrid, dove stavano suore appartenenti alla migliore nobiltà di Spagna. Dopo Madrid, ricoprì lo stesso ruolo a Gandía. Si imponeva grandissime penitenze, il suo cibo era quasi sempre pane ed acqua. Cadeva spesso in estasi e aveva il dono della profezia. Tra i testimoni che furono ascoltati durante il suo processo di beatificazione vi furono san Pasquale Baylon e san Luigi Bertrand. Il mondo angelico gli era particolarmente familiare: non solo fu favorito da frequenti apparizioni del suo Angelo custode, ma anche tutti gli spiriti celesti dei cori angelici venivano ad aiutarlo durante la celebrazione della Santa Messa. Più di una volta, quando si preparava a celebrare la Messa, i fedeli videro gli Arcangeli splendenti che gli porgevano con rispetto la casula e la stola. Una volta, mentre stava predicando ad Argentera nel giorno di san Michele, un giovane ragazzo di 17 anni lo vide contornato da una corte di Angeli che, scortando la Vergine Maria, proiettavano su di lui dei fasci luminosi. Quando evocava nella sua omelia il patriarca san Francesco, questi spiriti celesti si inchinavano davanti alla statua del Santo che si trovava di fronte alla sua sedia. Infine, dopo l’omelia, si disponevano intorno all’altare maggiore, prostrati intorno al celebrante e vi restavano fino alla Comunione. Poco prima di morire, tre religiosi intesero dei cori di voci magnifiche provenire dalla finestra dell’infermeria della stanza dove era ricoverato Nicolás. Incuriositi entrarono dentro, e constatarono che questi canti provenivano proprio dal letto in cui giaceva Nicolás che gli disse: «Fratelli miei, restate calmi e mantenete il segreto». Morì a Valencia il 23 dicembre 1583.