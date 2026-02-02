Alla scoperta dell’autentico turismo enogastronomico tra natura e tradizione

A parlare è il Presidente dell’Associazione Provinciale Resto in Irpinia, Michelangelo Marra, che propone un viaggio sensoriale tra cantine storiche e prodotti tipici, promuovendo una cultura del viaggio sostenibile e responsabile.

Nella provincia di Avellino, il turismo enogastronomico si conferma una filosofia di viaggio in continua evoluzione, capace di coniugare la scoperta del territorio con la valorizzazione delle tradizioni locali. L’obiettivo dell’Associazione è quello di promuovere e raccontare l’autenticità dell’Irpinia attraverso esperienze che mettano al centro il patrimonio naturale, culturale e gastronomico.

«Il nostro territorio offre un connubio unico tra cultura, natura ed enogastronomia» – dichiara il Presidente Michelangelo Marra – «vogliamo offrire non solo una degustazione, ma un vero e proprio viaggio esperienziale che valorizzi la biodiversità alimentare e il lavoro dei nostri artigiani, sostenendo al contempo una crescita economica inclusiva e responsabile».

Le attività proposte includono visite guidate nei vigneti, incontri con i produttori locali e laboratori di degustazione, con particolare attenzione ai seguenti valori:

* Sostenibilità: valorizzazione del chilometro zero e rispetto dell’ambiente;

* Tradizione: incontro diretto con i produttori e custodi delle eccellenze locali.