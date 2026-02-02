Confesercenti, Marinelli: estendere sportello d’ascolto a tutti i cittadini, per costruire progetto per Avellino

“Lo sportello di ascolto dedicato ai titolari di negozi e a tutti gli imprenditori del territorio, per raccogliere idee e proposte per il rilancio del terziario, ha ricevuto riscontri molto interessanti. Nei primi quindici giorni infatti si sono registrati numerosi contatti e segnalazioni. Un dato che conferma l’esigenza di partecipazione e confronto degli operatori economici e in generale della comunità locale. Per questa ragione intendiamo rafforzarel’iniziativa aprendola all’intera cittadinanza per costruire un programma di riqualificazione e sviluppo del capoluogo irpino, da sottoporre a tutte le forze politiche”. Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino.

“Il settore del commercio – ha proseguito il dirigente dell’associazione di categoria -, le attività produttive, gli artigiani, le start up innovative, le nuove professionalità dell’Irpinia chiedono risposte alle istituzioni a cominciare dai livelli locali fino al governo nazionale, per poter andare avanti, per trovare un’ancora di salvezza ed evitare la chiusura, perché si creino le condizioni di crescita e consolidamento delle attività. Allo stesso modo giovani, anziani, lavoratori, cittadini di tutte le categorie chiedono attenzione a chi riveste ruoli decisionali affinché la propria terra, la propria città riescano a garantire una maggiore vivibilità e servizi adeguati.

E’ necessario quindi creare uno spazio di discussione, di elaborazione di proposta, che può generare e alimentare energie nuove e positive per la comunità locale.

Non soltanto porci l’obiettivo di mettere in campo misure per contrastare la crisi e dare nuovo impulso alcommercio e alle imprese, ma anche un progetto per la città di Avellino e per la sua provincia.

Una sfida che vogliamo lanciare e che auspichiamo incontri il più ampio favore dei cittadini e delle attività del territorio.

Per prenotare un appuntamento con lo sportello di ascolto, presso la sede di viale Italia n. 53 o presso il centro servizi di via de Conciliis n. 66, occorre contattare lo 0825 679256 o il 347 8585475, oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@confesercentiavellino.it“.

“Restiamo in attesa – conclude Marinelli – di suggerimenti, disponibilità ad agire, ma anche di segnalazioni di problemi e bisogni. Un modo per creare nuove connessioni e dare vita ad una rete operativa per Avellino”.