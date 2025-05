Aiello del Sabato, drammatico incidente: auto piomba contro un’abitazione, grave un 25enne

AIELLO DEL SABATO – Paura nel pomeriggio di oggi ad Aiello del Sabato, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un giovane del posto. Intorno alle 17, un’auto ha improvvisamente sbandato, finendo la sua corsa contro il muro perimetrale di una casa privata, per poi sfondarlo e terminare nel giardino dell’abitazione.

Alla guida c’era un ragazzo di 25 anni, rimasto ferito in modo serio. Immediati i soccorsi del 118, che hanno disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale “Moscati” di Avellino. Le sue condizioni sono monitorate dai medici, ma al momento non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Fortunatamente, al momento dell’impatto, nessuno si trovava nei pressi della zona colpita dell’abitazione e non si registrano altri feriti.

Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Si ipotizza un malore o una distrazione alla guida, ma nessuna pista è esclusa. La comunità locale è sotto shock, mentre si attende di conoscere l’evoluzione clinica del giovane.