A GROTTAMINARDA XXIII EDIZIONE DELLA VIA CRUCIS VIVENTE

Sabato 28 marzo torna a Grottaminarda, in vista della Pasqua, l’atteso e sentito appuntamento con la Via Crucis Vivente. Si comincia alle ore 18:00 con partenza presso l’antica “Stazione di Posta” o “Dogana Aragonese”, per poi proseguire lungo Corso Vittorio Veneto con le varie tappe, fino al Calvario di Gesù.

Si tratta di una rappresentazione itinerante recitata, a cura della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, con la collaborazione della Pubblica Assistenza Grottaminarda, della Proloco Grottaminarda APS, con il patrocinio del Comune di Grottaminarda, e con la partecipazione attiva dei parrocchiani in abiti d’epoca.

«La Via Crucis Vivente – afferma la Delegata agli Eventi Marilisa Grillo – oltre ad essere una rievocazione storica, rappresenta un momento di profonda spiritualità e partecipazione che trasforma le strade di Grottaminarda in uno scenario sacro a cielo aperto.

Questo evento, giunto alla XXIII edizione, dimostra la forza della nostra comunità e la capacità di unire fede e cultura in un abbraccio collettivo. Ringrazio in modo particolare Elia Flammia, Luigi Mattia, Michele Cappuccio, i parroci Don Rosario e Don Nico, tutti i figuranti, le associazioni, Pro Loco e Pubblica Assistenza, e tutti i partner che rendono possibile questa imponente macchina organizzativa».

In caso di avversità meteorologiche la manifestazione sarà spostata a sabato 11 aprile 2026 alle ore 18:00.