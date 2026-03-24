Cimitile, al via sfalcio e manutenzione del verde pubblico: interventi partiti dal rione IACP

24/03/2026 binews.it ATTUALITA', EVIDENZA, NAPOLI E PROVINCIA, NOLANO 0

Cimitile, al via sfalcio e manutenzione del verde pubblico: interventi partiti dal rione IACP

Attività coordinate dal Comune con la ditta DM Technology e l’assessorato all’Ecologia

Sono partite questa mattina a Cimitile le operazioni di sfalcio e manutenzione del verde pubblico, affidate alla ditta incaricata del servizio di igiene urbana, DM Technology.

Gli interventi, coordinati da Mario Lombardo, hanno preso il via dal rione IACP e proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di garantire decoro urbano e sicurezza degli spazi pubblici.

Le attività vengono svolte in sinergia con l’Assessorato all’Ecologia, guidato da Carmine Greco, nell’ambito di un programma di cura e valorizzazione del verde cittadino.

Dal Comune arriva anche un invito alla collaborazione rivolto ai cittadini, chiamati a facilitare le operazioni e a prestare attenzione alla presenza dei mezzi e degli operatori impegnati nei lavori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Cimitile, al via sfalcio e manutenzione del verde pubblico: interventi partiti dal rione IACP Cimitile, al via sfalcio e manutenzione del verde pubblico: interventi partiti dal rione IACP Cimitile, al via sfalcio e manutenzione del verde pubblico: interventi partiti dal rione IACP Cimitile, al via sfalcio e manutenzione del verde pubblico: interventi partiti dal rione IACP Cimitile, al via sfalcio e manutenzione del verde pubblico: interventi partiti dal rione IACP Cimitile, al via sfalcio e manutenzione del verde pubblico: interventi partiti dal rione IACP Cimitile, al via sfalcio e manutenzione del verde pubblico: interventi partiti dal rione IACP Cimitile, al via sfalcio e manutenzione del verde pubblico: interventi partiti dal rione IACP