Cimitile, al via sfalcio e manutenzione del verde pubblico: interventi partiti dal rione IACP

Attività coordinate dal Comune con la ditta DM Technology e l’assessorato all’Ecologia

Sono partite questa mattina a Cimitile le operazioni di sfalcio e manutenzione del verde pubblico, affidate alla ditta incaricata del servizio di igiene urbana, DM Technology.

Gli interventi, coordinati da Mario Lombardo, hanno preso il via dal rione IACP e proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di garantire decoro urbano e sicurezza degli spazi pubblici.

Le attività vengono svolte in sinergia con l’Assessorato all’Ecologia, guidato da Carmine Greco, nell’ambito di un programma di cura e valorizzazione del verde cittadino.

Dal Comune arriva anche un invito alla collaborazione rivolto ai cittadini, chiamati a facilitare le operazioni e a prestare attenzione alla presenza dei mezzi e degli operatori impegnati nei lavori.