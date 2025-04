A Baiano quattro giorni di eventi al Teatro Colosseo tra Eduardo, storia locale e memoria popolare

Dal 24 al 27 aprile 2025, il Teatro Colosseo di Baiano si trasformerà in un vivace palcoscenico di cultura, arte e tradizione. La compagnia I Sognattori della Pro Loco Baiano, con la regia di Franco Pinelli, porterà in scena la celebre commedia di Eduardo De Filippo “Questi fantasmi!”, in un nuovo allestimento che fonde ironia e riflessione, realtà e illusione. Una storia di uomini, solitudini e spiriti, in cui la comicità si intreccia con il dramma quotidiano, ambientata in una Napoli che fa da specchio all’Italia di ieri e di oggi.

A dare vita ai personaggi eduardiani sarà un nutrito gruppo di attori locali: Felice D’Anna, Antonio Melissa, Mariella Del Basso, Franco Abete, Nunzio Domizio, Lisa Miele, Maria Grazia Napolitano, Giovanna Adriano, Carmine Lippiello, Giuseppe Monteforte, Mariavittoria D’Anna Carmine Lippiello Jr, Emanuele Candela e Milena Cantalupo. La scenografia è curata da Matteo Monteforte, il disegno luci e il suono da Proteatro, l’organizzazione a cura di Miriam Barbarisi. La produzione è a cura de I Sognattori e della Pro Loco Baiano.

Nel corso delle quattro giornate, lo spettacolo sarà arricchito da due significativi appuntamenti culturali mattutini, che offriranno al pubblico momenti di riflessione e scoperta. Venerdì 25 aprile alle ore 10.30 si terrà la presentazione del libro “Addò si prova stasera”, scritto da Antonio Vecchione e Felice D’Anna. Il volume racconta per la prima volta in modo organico e appassionato la storia del teatro filodrammatico a Baiano, dal secondo dopoguerra fino ad oggi. Attraverso testimonianze, aneddoti, immagini e documenti, gli autori ricostruiscono settantacinque anni di attività teatrale amatoriale, rendendo omaggio a tutte le generazioni che hanno costruito e animato, con passione e sacrificio, il teatro popolare locale. Un libro che nasce dal desiderio di non disperdere la memoria di un’esperienza che ha unito la comunità, fatto crescere i giovani e costruito legami autentici tra le persone. La presentazione sarà curata proprio dai Sognattori della Pro Loco Baiano, con letture e interventi dal vivo.

Domenica 27 aprile, sempre alle ore 10.30, sarà invece la volta della presentazione del volume “I soprannomi dei baianesi”, redatto da Carlo Melissa a cura del Circolo culturale “L’Incontro”. Un libro unico nel suo genere, che propone un viaggio nell’identità collettiva di Baiano attraverso i soprannomi tramandati nel tempo. Più che un semplice repertorio di nomignoli, l’opera diventa uno strumento per riscoprire storie di famiglie, aneddoti di paese, linguaggi affettuosi e ironici che hanno segnato generazioni. Nato da una brillante intuizione di Felice Brandolino e Romeo Lieto durante le consuete conversazioni presso la sede del Circolo, il libro raccoglie, con stile garbato e taglio divulgativo, frammenti di vita quotidiana e memoria popolare che rischiavano di andare perduti. È un atto di amore verso la comunità e un invito alla riscoperta delle radici.

Le rappresentazioni di “Questi fantasmi!” andranno in scena giovedì 24 e sabato 26 aprile alle ore 20.30, venerdì 25 e domenica 27 aprile alle ore 18.30, nel cuore pulsante della vita culturale di Baiano: il Teatro Colosseo.

L’iniziativa rappresenta un momento di grande valore per la comunità, unendo spettacolo, memoria e identità locale, grazie all’impegno instancabile delle associazioni culturali del territorio e al lavoro sinergico tra generazioni.