Mercogliano. Riaperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 alla Scuola Primaria dell’Istituto Maria Ss di Montevergine

“Accogliamo con grande soddisfazione e fiducia l’inizio di un nuovo percorso di questa scuola che rappresenta una preziosa risorsa educativa del nostro territorio – commentano unitamente il Sindaco e l’Assessore all’istruzione Lucia Pescatore – Esprimiamo la nostra più ampia disponibilità a sostenere il Dirigente per assicurare la continuità dell’attività dell’Istituto”.

“In qualità di Commissario Pontificio e Dirigente, – spiega l’Abate di Montevergine S.E. Dom Riccardo Luca Guariglia – dopo un attento esame e la verifica delle criticità emerse due mesi fa, siamo riusciti a riallineare le complesse dinamiche relative alla nostra storica scuola. Con rinnovata energia e impegno, non solo proseguiremo il nostro percorso scolastico, ma arricchiremo anche l’offerta formativa con una serie di novità che presenteremo a breve. Sono grato a tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile questo risultato in tempi brevi rispetto a quanto si era prospettato e invito le famiglie a unirsi a noi in questo nuovo percorso della nostra scuola.”