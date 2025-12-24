AVELLINO. Ex Cinema Eliseo, il “Festival delle Fiabe” accende il Natale dei bambini

Dal 23 dicembre al 6 gennaio presso le strutture della Sala Teatro e Sala Museo dell’ ex Cinema Eliseo di Avellino si sta svolgendo il “Festival delle Fiabe – Ti racconto la città – Winter edition” il programma invernale organizzato dal Comune di Avellino dedicato ai bambini e alle famiglie che unisce teatro, gioco, e creatività.

La Rassegna è finanziata dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e continua le attività già realizzate nel periodo estivo.

Il progetto ha l’obiettivo di offrire alle famiglie un supporto concreto durante il periodo delle festività, attraverso l’organizzazione di attività educative, culturali e ludico-creative tutte ad ingresso libero e gratuito distribuite nelle ore mattutine, affiancate da spettacoli teatrali e musicali pomeridiani e serali, pensata per favorire momenti di condivisione, socialità e partecipazione intergenerazionale. L’associazione capofila è la Bottega del Sottoscala APS la quale, coinvolgendo molteplici realtà e singoli artisti – tra cui Rti Autismo, la Compagnia Sobremesa, Cre.ABA, Il Fiorellino e la Tartaruga, Casa alloggio Il Sole e La Luna, MuoveMenti, L’Albero Vagabondo, Caspar Campania, Coro Diapason, Il Papavero, Sonora Junior Sax, Mino Abbacuccio e Gino Fastidio – propone spettacoli, laboratori teatrali per grandi e piccini, laboratori artistici, reading letterari, laboratori di scenografia, spettacoli di burattini, laboratori di teatro in lingua inglese gioco-danza, di musica, canto.

L’obiettivo è quello di favorire l’inclusione, la partecipazione e dare un sostegno concreto alle famiglie nel periodo delle festività, offrendo attività gratuite e di qualità, in un luogo centrale e accessibile al centro della città contribuendo alla rivalutazione di una struttura, quella del Ex Cinema Eliseo che può tornare centrale nella programmazione culturale e sociale del Comune di Avellino.