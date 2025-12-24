Fine anno a Pollena Trocchia, sabato sera Andrea Sannino in concerto dalle 21:30 in Piazza Amodio

Si rinnova la tradizione a Pollena Trocchia, torna in vista delle festività di fine anno il concertone in Piazza Amodio. Ospite di quest’anno, il noto e apprezzatissimo cantautore Andrea Sannino, che sabato 27 dicembre, a partire dalle ore 21.30, promette di regalare emozioni uniche al pubblico che, come sempre, di certo si riverserà numeroso intorno al palco. «Ancora una volta le festività di fine anno saranno allietate da un momento di musica di alto spessore, che porterà a Pollena Trocchia uno degli artisti più bravi dell’attuale panorama musicale. Sulla scia del successo riscosso negli anni precedenti, abbiamo voluto mantenere quella che ormai è divenuta un’attesa tradizione per l’intera area vesuviana, anticipandola di qualche giorno rispetto alla collocazione consueta: sarà una grande festa, a cui potranno accedere tutti al di là delle possibilità, capace di emozionare, unire e far percepire a tutti il calore delle feste» ha detto Francesco Pinto, vicesindaco del comune di Pollena Trocchia delegato agli eventi. «Piazza Amodio si prepara ad accogliere ancora una volta un concerto di livello, che servirà per scambiare con l’intera cittadinanza i proverbiali auguri di buona fine e buon principio. Il Natale a Pollena Trocchia, finanziato con risorse proprie dell’Ente e con finanziamenti della Regione Campania e di Città Metropolitana di Napoli, è pronto a vivere una nuova, entusiasmante tappa dopo gli eventi dell’Immacolata e l’installazione nelle principali piazze e aree pubbliche del paese di splendide luminarie tridimensionali» ha detto Carlo Esposito, sindaco del comune vesuviano.