Torre del Greco, omaggio al preside Giuseppe Ciavolino: scoperto il busto al liceo artistico con la presenza del prefetto Di Bari

Una cerimonia intensa e ricca di significato si è svolta questa mattina presso il liceo artistico di Torre del Greco, dove è stato ufficialmente scoperto il busto dedicato al preside Giuseppe Ciavolino, figura di spicco del mondo dell’istruzione e punto di riferimento per intere generazioni di studenti.

Alla commemorazione ha preso parte anche il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, la cui presenza ha conferito ulteriore solennità all’evento, riconoscendo l’alto valore umano e professionale del professor Ciavolino. A darne notizia è stato il sindaco Luigi Mennella, che ha voluto condividere sui social un pensiero affettuoso per ricordare l’uomo e l’educatore: «Un momento di memoria e di condivisione per un’eccellenza dell’istruzione non soltanto cittadina».

Il busto, collocato in uno spazio simbolico dell’istituto, rappresenta un tributo concreto e duraturo alla dedizione e all’impegno del preside, capace di lasciare un’impronta profonda nella comunità scolastica e nella città tutta.

L’iniziativa, accolta con partecipazione da docenti, alunni e famiglie, testimonia la volontà dell’amministrazione e della scuola di mantenere viva la memoria di chi ha saputo guidare con passione e visione, promuovendo i valori dell’educazione, della cultura e del rispetto.