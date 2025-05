Regionali in Campania, Fico e Cirielli in testa nei sondaggi tra gli elettori di centrosinistra e centrodestra

Roberto Fico per il centrosinistra ed Edmondo Cirielli per il centrodestra: sono loro, al momento, i nomi più forti nella corsa alla Presidenza della Regione Campania secondo un sondaggio pubblicato oggi da Fanpage, realizzato da Winpool e Arcadia.

L’ex presidente della Camera, esponente di punta del Movimento 5 Stelle, raccoglie oltre il 50% delle preferenze tra gli elettori dell’area progressista, staccando nettamente gli altri profili sondati. Alle sue spalle c’è l’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa, anch’egli del M5S, che si ferma al 19%. Più indietro i nomi targati Partito Democratico: Fulvio Bonavitacola al 17% e Mario Casillo al 10%, segno di una leadership ancora da definire all’interno del PD.

Sul fronte opposto, tra gli elettori del centrodestra, si afferma Edmondo Cirielli, attuale vice ministro degli Esteri e figura di spicco di Fratelli d’Italia. Con il 45% delle preferenze si posiziona nettamente davanti agli altri candidati potenziali della coalizione. Gianpiero Zinzi della Lega si attesta al 24%, mentre Mara Carfagna, ora con Noi Moderati, ottiene il 21%. Chiude la lista Giosy Romano, fermo al 10%.

Il sondaggio, che fotografa le preferenze degli elettorati di riferimento, offre un primo quadro delle dinamiche in vista delle elezioni regionali del 2025. In particolare, evidenzia il peso ancora forte del Movimento 5 Stelle in Campania e la centralità di Fratelli d’Italia nel centrodestra, mentre il Partito Democratico appare in cerca di una figura in grado di catalizzare consenso.

I dati non indicano ancora scenari definitivi, ma delineano due contendenti già ben riconoscibili tra le rispettive basi politiche. Resta ora da vedere se le alleanze e le scelte ufficiali dei partiti confermeranno questi orientamenti o cambieranno le carte in tavola.