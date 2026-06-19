ACERRA: incendia rifiuti e si allontana in bici, 68enne arrestato dai Carabinieri

Un cumulo di rifiuti in fiamme in via Volturno, nei pressi dei Regi Lagni. Pomeriggio ad Acerra quando i Carabinieri della stazione locale notano una colonna di fumo nero sollevarsi dalla campagna. Qualcuno ha incendiato pneumatici, guaine, plastiche e varie altre immondizie.

L’area è videosorvegliata – è installato un impianto comunale – e l’analisi delle immagini permette ai militari di dare un volto all’uomo che avrebbe alimentato il rogo. Si allontana in bici.

Lo rintracciano poco distante. Ha 68 anni. Finirà in manette per combustione illecita di rifiuti. È ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.