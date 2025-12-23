SuperEnalotto, estrazione straordinaria del 22 dicembre: ecco i numeri vincenti

È stata effettuata lunedì 22 dicembre 2025, l’estrazione straordinaria del SuperEnalotto, anticipata in occasione delle festività natalizie rispetto al consueto appuntamento del martedì sera. Un’estrazione attesa da milioni di giocatori, con in palio un jackpot sempre più ricco.
La combinazione vincente estratta oggi è la seguente:
2 – 14 – 28 – 36 – 78 – 85
Numero Jolly: 17
Numero SuperStar: 11
Nessun “6” di prima categoria, e il montepremi continua così a crescere. Per la prossima estrazione, in programma regolarmente nei prossimi giorni, il jackpot sale a 96 milioni di euro, una cifra che mantiene alta l’attenzione e alimenta il sogno di tanti appassionati.
Come sempre, si raccomanda di verificare le giocate presso i punti vendita autorizzati o sui canali ufficiali. Il SuperEnalotto, anche in questo periodo di feste, continua a regalare emozioni e speranze, in attesa del colpo di fortuna che potrebbe cambiare una vita.