SuperEnalotto, maxi vincita a Napoli: centrato un “5 Stella” da oltre 1,4 milioni

La fortuna fa tappa a Napoli. Nell’estrazione di lunedì 22 dicembre 2025 del SuperEnalotto non è stato centrato il “6”, ma il concorso ha comunque regalato una vincita di assoluto rilievo nel capoluogo campano.

È stato infatti realizzato un “5 Stella” da 1.470.365,25 euro, giocato presso una tabaccheria di via Ventaglieri 11, grazie a una schedina a cinque pannelli. Un colpo importante che riporta la grande fortuna al Sud e accende l’entusiasmo tra gli appassionati del gioco.

Nonostante l’assenza del premio massimo, l’estrazione si è confermata particolarmente generosa anche nel resto d’Italia. Sono stati infatti centrati due “5” da 58.814,61 euro ciascuno, oltre a quattro “4 Stella” da 32.749 euro l’uno, a testimonianza di una distribuzione premi ampia e significativa.

Per quanto riguarda il jackpot, il “6” continua a sfuggire: l’ultimo colpo massimo resta quello da 35,4 milioni di euro, centrato lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Da allora il montepremi ha continuato a crescere.

Il prossimo concorso metterà così in palio un jackpot da 96 milioni di euro, una cifra che mantiene alta l’attesa e alimenta il sogno di milioni di giocatori in tutta Italia.