Il Commissario Straordinario del Comune di Avellino augura buon Natale e felice Anno Nuovo alla cittadinanza

In occasione delle festività natalizie, il Commissario Straordinario del Comune di Avellino, dott.ssa Giuliana Perrotta rivolge i più sinceri auguri di buon Natale a tutta la cittadinanza, alle famiglie, alle associazioni e al mondo del volontariato che, con dedizione e senso civico, contribuiscono ogni giorno alla crescita e alla coesione della comunità avellinese.

Un pensiero particolare è rivolto alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile e a tutto il personale sanitario che, anche durante le festività, operano con professionalità e spirito di servizio per garantire la sicurezza, la tutela della salute e l’assistenza alla collettività.

Il Natale è tempo di solidarietà, di fratellanza e di rinnovata vicinanza tra le persone: valori fondamentali per rafforzare il senso di comunità, promuovere la coesione sociale e rivolgere un’attenzione concreta verso chi vive situazioni di maggiore fragilità.

L’Amministrazione comunale straordinaria prosegue il proprio lavoro con l’impegno costante di assicurare i servizi essenziali, il risanamento finanziario e di garantire rispetto della legalità e attenzione alle esigenze del territorio.

A tutte e a tutti, l’augurio di trascorrere un Natale ed un Capodanno sereni, all’insegna della speranza, della fiducia e della condivisione