Sperone si prepara a “Colorinfesta: il carro che unisce”

A Sperone cresce l’attesa per “Colorinfesta: il carro che unisce”, l’evento promosso dal Forum dei Giovani insieme alle famiglie D’Avanzo e Foresta. Una manifestazione pensata per regalare alla comunità una serata di festa, divertimento e condivisione.

L’appuntamento è in programma per sabato 16 maggio 2026 in Piazzale Sant’Elia, dove alle ore 19:30 si terrà la presentazione ufficiale del carro, simbolo di unione e partecipazione collettiva.

La serata sarà arricchita dall’animazione curata da “Puppies – Sala Feste Eventi”, pronta a coinvolgere bambini, giovani e famiglie con musica e intrattenimento.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di aggregazione per il paese, valorizzando lo spirito di collaborazione e il senso di appartenenza che caratterizzano la comunità di Sperone.

Gli organizzatori invitano tutti i cittadini a partecipare numerosi per vivere insieme una serata all’insegna dei colori, dell’allegria e dello stare insieme.