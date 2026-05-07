Baiano, messa in suffragio per Giuseppina Busiello

La comunità di Baiano si prepara a vivere un momento di raccoglimento e preghiera in memoria della signora Giuseppina Busiello, vedova di Carmine De Falco.

La Santa Messa in suffragio sarà celebrata venerdì 8 maggio 2026, alle ore 18:00, presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire in Baiano.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di vicinanza spirituale per familiari, amici e conoscenti che vorranno ricordare con affetto la signora Busiello, figura stimata e benvoluta dalla comunità locale.

Al termine della celebrazione, la famiglia De Falco-Busiello desidera ringraziare sentitamente quanti parteciperanno alla funzione religiosa e quanti hanno manifestato affetto e sostegno in questo momento di memoria e preghiera.