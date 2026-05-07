Le classi quarte dell’I.C. Bovio-Pontillo-Pascoli alla scoperta dell’antica Avella

Un viaggio tra storia, archeologia e teatro ha coinvolto gli alunni delle classi quarte dell’Istituto Comprensivo Bovio-Pontillo-Pascoli di Cicciano-Camposano, protagonisti di una significativa esperienza didattica nella città archeologica di Avella, custode di un patrimonio storico di straordinario valore.

Nel corso della visita guidata, gli studenti hanno avuto l’opportunità di esplorare il celebre Anfiteatro Romano di Avella, testimonianza della presenza romana sul territorio campano. Tra antiche mura e racconti del passato, i bambini hanno potuto vivere un’esperienza immersiva, avvicinandosi concretamente alla storia studiata in classe.

La giornata è proseguita presso il Museo Archeologico Immersivo di Avella, dove gli alunni hanno partecipato ad attività laboratoriali e percorsi didattici dedicati alla conoscenza del mondo antico. Grande interesse ha suscitato l’approfondimento sugli scambi commerciali e culturali tra Oriente e Occidente, con particolare attenzione ai rapporti tra la Cina e l’Impero Romano. Gli studenti hanno così compreso come popoli geograficamente lontani fossero già in epoca antica protagonisti di relazioni economiche e culturali di grande importanza.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza è stato lo spettacolo teatrale “La Lampada Magica”, portato in scena dalla Compagnia Teatrale Citrea. Attraverso le suggestive atmosfere delle “Notti d’Oriente”, gli alunni sono stati accompagnati nel fantastico mondo di Aladdin, vivendo un percorso tra fantasia, emozione e riflessione.

Soddisfazione ed entusiasmo sono stati espressi sia dagli alunni che dai docenti, che hanno sottolineato il valore educativo dell’iniziativa. Le insegnanti delle classi quarte si sono dichiarate orgogliose della riuscita della giornata, considerata un’importante occasione di crescita culturale, socializzazione e apprendimento attivo per tutti i partecipanti.

Un’esperienza che conferma ancora una volta l’importanza delle uscite didattiche come strumenti preziosi per avvicinare i più giovani alla storia, alla cultura e alla scoperta del territorio.