Saviano, sfilata di costumi e balli in maschera a Palazzo Nemo.

In attesa del martedì grasso, oltre 50 coppie sfileranno con maschere e costumi. Una giuria premierà i travestimenti più belli.

Venerdì 21 febbraio a “Palazzo Nemo” sfilata di costumi del carnevale savianese cui seguirà un ballo in maschera dal sapore gioioso e carnascialesco. In vista del martedì grasso, infatti, maschere e balli saranno il leit-motiv di un evento unico e originale. Oltre 50 costumi, molti cuciti e rifiniti a mano per l’occasione, daranno bella mostra di sé nel corso di una sfilata sui tappeti del palazzo e saranno valutati da una giuria d’eccezione che premierà i tre travestimenti più belli. A presiedere la giuria il sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli, il giornalista RAI Vincenzo Perone, il giornalista del Mattino Nello Fontanella, la giornalista e scrittrice Filomena Carrella. E ancora Maria Giovanna Puoti, dirigente medico della Uoc Gastrenterologia pediatrica dell’ospedale Santobono, Eugenia Scarici, commercialista, Caterina Ferrara, avvocato penalista, Teresa Iannelli, funzionario della Camera di Commercio di Torino, Goffredo Del Vecchio, commercialista, Giovanni Angelone, ingegnere e Massimo Ferrara, imprenditore e agente di viaggio.

Dopo l’assegnazione dei premi messi in palio dallo show-room “Le Follie della Moda” di Saviano la serata spettacolo continuerà tra balli e divertimento sulle note del dj guest Tony Molinari.