A Nola sabato ultima tappa di “Casa in salute”

“Casa in Salute” chiude il suo percorso con l’ultima tappa a Nola, portando a compimento un progetto che ha posto gli anziani al centro della riqualificazione energetica e ambientale. L’iniziativa, realizzata dall’Associazione per i Diritti degli Anziani Napoli (Ada) insieme all’Enea, si inserisce nella campagna nazionale “Italia in Classe A” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L’evento finale, in programma sabato 22 febbraio nel Complesso Santa Chiara di Nola, sarà più di un semplice momento di sintesi: si analizzeranno i dati raccolti e si evidenzierà il ruolo del Terzo Settore nel miglioramento della qualità della vita. Particolare attenzione è stata data alla salute e alla riduzione degli impatti negativi dei cantieri edili, con il supporto dell’Ordine degli Architetti di Napoli.

Antonio Disi di Enea sottolinea come “Casa in Salute” sia stato un laboratorio di innovazione, stimolando la consapevolezza sulla necessità di abitazioni più sicure ed efficienti. Un progetto pilota che ha favorito il dialogo tra istituzioni, cittadini e professionisti, ponendo le basi per future iniziative di riqualificazione abitativa rivolte alla popolazione anziana.