Quadrelle investe sui giovani: prende il via la ricostituzione del Forum

Riparte il Forum dei Giovani. Ad annunciarlo è Teresa Pia Acierno, Delegata alle Politiche Giovanili del Comune di Quadrelle, che ha individuato nella ricostituzione dell’organismo uno dei primi obiettivi del proprio mandato.

L’iniziativa punta a coinvolgere attivamente i giovani del territorio, offrendo loro uno spazio concreto di partecipazione, confronto e proposta per contribuire alla crescita della comunità locale. L’invito è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze interessati a mettere a disposizione idee, entusiasmo e competenze per costruire insieme nuove opportunità.

«Ho accettato questo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e tanta voglia di fare – afferma la delegata –. Credo che le promesse abbiano valore solo quando vengono trasformate in azioni concrete, ed è con questo spirito che intendo lavorare ogni giorno».

La ricostituzione del Forum rappresenta un passo importante per rafforzare il dialogo tra istituzioni e nuove generazioni, favorendo la partecipazione dei giovani alla vita pubblica e alle scelte che riguardano il territorio.

«Con tutto il mio impegno e il mio cuore, sono qui per portare avanti gli obiettivi che ci siamo prefissati e per dare ai giovani uno spazio reale di ascolto e partecipazione», sottolinea Acierno, ribadendo il valore del contributo che i giovani possono offrire alla comunità.

Per aderire all’iniziativa, ricevere maggiori informazioni o manifestare il proprio interesse, è possibile contattare direttamente la Delegata alle Politiche Giovanili “[email protected]” oppure rivolgersi agli uffici del Comune di Quadrelle.

Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità di partecipazione e le prime iniziative che verranno promosse nell’ambito del nuovo percorso del Forum dei Giovani.