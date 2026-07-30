POLLENA TROCCHIA. Guardie per l’Ambiente, arrivano i decreti di attribuzione della qualifica di Ispettore Ambientale

Per loro potere di accertamento in materia di conferimento rifiuti, tutela verde pubblico e decoro cittadino

Guardie per l’Ambiente, arrivano i decreti di attribuzione della qualifica di Ispettore Ambientale. Nei giorni scorsi il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, ha firmato i provvedimenti che conferiscono agli operatori potere di accertamento ai sensi dell’articolo 13 della legge 689/81, relativamente alle violazioni delle disposizioni contenute in ordinanze e regolamenti comunali, in materia di corretto conferimento dei rifiuti, tutela del verde pubblico e del decoro cittadino. Gli Ispettori Ambientali, nella qualità di Pubblici Ufficiali con poteri di accertamento delle violazioni, ivi compresi i poteri di contestazione immediata previa identificazione dei soggetti responsabili delle infrazioni, anche tramite esibizione di documenti, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, potranno quindi porre in essere attività informative ed educative rivolte ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, in materia di tutela ambientale e decoro cittadino, attività di prevenzione nei confronti degli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all’ambiente, all’immagine ed al decoro del paese. Non solo: potranno assumere funzioni di vigilanza, di accertamento per la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via principale, a deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, utilizzo degli spazi pubblici, in particolare parchi e giardini, norme a tutela del decoro in genere. «Una politica efficace in materia di rifiuti deve necessariamente articolarsi in una pluralità di azioni coordinate, tra cui il potenziamento e l’efficientamento della raccolta differenziata, unitamente all’adozione di misure di controllo e alla lotta sistematica all’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Proprio per una maggiore incisività su questo fronte, abbiamo attribuito una ventina di qualifiche di ispettore ambientale alle Guardie per l’Ambiente, incrementando così le possibilità di intervento e di ausilio che queste ultime già dalla fine dello scorso anno danno al nostro comune» ha detto Ilenia Terracciano, assessore all’ambiente del comune di Pollena Trocchia. «Questi decreti si inseriscono nel percorso già da tempo intrapreso dall’Ente, che negli ultimi anni ha avviato, anche grazie alla collaborazione della società appaltatrice della gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, diverse iniziative di promozione e sensibilizzazione del sistema di raccolta differenziata, e testimoniano la volontà del Comune di Pollena Trocchia di adottare misure concrete per contrastare il degrado ambientale causato dall’abbandono incontrollato dei rifiuti, promuovendo così un ulteriore incremento della percentuale della raccolta differenziata» ha concluso Carlo Esposito, sindaco del comune vesuviano.