Cimitile, approvati tutti i punti all’ordine del giorno nell’ultimo Consiglio comunale prima della pausa estiva

Si è svolto oggi a Cimitile l’ultimo Consiglio comunale prima della pausa estiva dei lavori consiliari. Nel corso della seduta sono stati approvati tutti i punti iscritti all’ordine del giorno, consentendo di concludere regolarmente l’attività dell’assise prima della sospensione estiva.

L’Amministrazione comunale ha fatto sapere che il lavoro proseguirà senza interruzioni anche nelle prossime settimane, assicurando la continuità dei servizi, la presenza sul territorio e la costante attenzione alle esigenze della cittadinanza.

Al termine della seduta, il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali hanno rivolto un augurio a tutta la comunità, auspicando ai cittadini una serena estate e buone vacanze.