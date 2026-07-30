La farsa del Re e della Scarpa Slacciata

Ci sono storie che appartengono al grande teatro delle ombre di Napoli, dove la realtà si traveste da leggenda per non farsi riconoscere. Questa è la satira di una singolare “corte” nostrana, guidata da un monarca che, per modi e scaltrezza, si professava parente strettissimo di quel Ferdinando di Borbone — il celebre Re Nasone — che la storia ricorda bene per i suoi dispetti, i suoi sotterfugi e la sua totale mancanza di regalità.

​Ma in ogni farsa degna di questo nome, lo spettacolo vero lo offre la consorte. Si dice che era figlia di un fattore, un uomo che curava la terra e teneva i conti per conto di una famiglia facoltosa. Eppure, una volta salita virtualmente al trono, la donna decise di erigersi a una nobiltà aristocratica così alta, superba e distaccata da dimenticarsi persino delle proprie origini. Una nobiltà di facciata che la portava a disconoscere e a guardare dall’alto in basso persino i parenti poveri, quasi temesse che i registri di quella terra padronale potessero macchiare il suo immaginario sangue blu.

​Tra le mura di questa reggia dorata a Napoli, dove le parole sacre vengono usate per coprire i calcoli più terreni, si consuma l’ultimo atto del vecchio Sovrano. Una storia recitata sul filo dell’ironia e dell’amarezza, condita da quelle espressioni in napoletano che solo questa città sa regalare quando deve svelare, con una risata amara, la verità dietro la commedia.

​Il Trono di Cenere: La Leggenda del Vecchio Sovrano

​Questa è la storia di un regno fatto di specchi e di ombre, dove l’amore di un padre, invece di farsi luce per tutti, divenne il sipario di una recita finale. È il racconto di come una parola nobile come “carità” possa essere usata per coprire un disegno silenzioso, e di come, sotto il soffitto dorato di un palazzo, si possa consumare un’ingiustizia profonda proprio mentre si invoca il nome di Dio. In questa narrazione, la realtà si mescola alla leggenda per svelare una verità amara: che tra le mura di una casa dorata, quando si smette di essere uguali, si smette di essere famiglia, anche se a deciderlo è un Re sul punto di partire.

​C’era una volta, in un regno dove le mura dei palazzi erano spesse quanto i segreti che custodivano, un Vecchio Sovrano giunto al termine del suo lungo viaggio. Non era più l’uomo che cavalcava per le terre del suo vasto patrimonio; ora giaceva in mezzo al suo letto, trasformato in un trono di cuscini e seta, pronto a mettere in scena l’ultimo, grandioso atto della sua vita. Ai piedi di quel letto, come sentinelle di un ordine antico, stavano i veri architetti della sorte: la Regina Madre, sovrana della casa che conosceva ogni moneta e ogni respiro dei corridoi, e l’Uomo dell’Inchiostro e del Calamaio detto Archimede. Quest’ultimo, che aveva preso in sposa la bellissima Principessa Astrida, la favorita del Re, non usava la forza ma la piuma d’oca. Mentre gli altri figli vivevano alla luce del sole, lui e il suo calamaio avevano lavorato nel crepuscolo, scrivendo e cancellando, affinché il forziere della corona pendesse tutto dal lato della sua amata sposa Astrida, la prediletta della Regina e del vecchio Re.

​Quando i figli, con i loro consorti furono convocati al capezzale, l’aria si fece pesante di rispetto e commozione. Si aspettavano una benedizione, un invito all’unione, un ultimo gesto di pace. Ma il Re, con un’interpretazione degna dei palchi più illustri, scelse la via della satira tragica. Con la voce rotta da un finto affanno, simile a quella di un attore che sa di avere il pubblico in pugno, guardò la sua stirpe e recitò: «Figli miei, il mio cuore avrebbe voluto fare le parti uguali per tutti… ma la vita non me lo ha permesso. Ho dovuto soccorrere chi era nel bisogno, ho dato a chi aveva necessità di essere sostenuto».

​Fu un colpo di teatro magistrale. Invocando il “bisogno”, il Vecchio Sovrano copriva l’ammanco che lui stesso, insieme alla Regina e all’Uomo del Calamaio, aveva architettato per proteggere Astrida e il suo futuro. Gli altri figli, anime pulite, restarono affranti e in silenzio, toccati da quella che credevano essere l’estrema bontà di un padre nobile. Non sapevano di essere il pubblico di una farsa teatrale, spettatori di un tradimento vestito a festa. Ma in quella stanza satura di sospiri, c’era un ospite che non figurava nell’invito. In un angolo oscuro, tra le ombre delle volte, osservava il Messia.

​Egli vedeva tutto: la macchia d’inchiostro sulle dita di Archimede, il calcolo dietro lo sguardo della Regina e, soprattutto, leggeva nel cuore del Sovrano. Mentre il Re pronunciava quel «Vulev fa e cos ugual ma nun ge so riuscit», il Messia testimoniava la verità. Egli sapeva che davanti all’Eterno non esistono figli di serie A e figli di serie B, e che ogni moneta sottratta alla giustizia peserebbe come piombo sulla bilancia dell’anima. Quando il Re esalò l’ultimo respiro, il silenzio che seguì non fu di pace, ma di cenere. La Principessa Astrida e il suo sposo avevano vinto la loro battaglia terrena, protetti da una bugia sacra, ma la leggenda del Trono di Cenere si tramanda ancora per ricordare che, se anche un padre può mentire per amore di parte, esiste un tribunale dove l’inchiostro non può cancellare la colpa e dove ogni figlio, agli occhi del Padre vero, torna a essere esattamente uguale all’altro.