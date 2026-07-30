Brusciano vola a New York: torna la storica “Giglio Dance” nel cuore di East Harlem

BRUSCIANO – La tradizione della Festa dei Gigli attraversa ancora una volta l’Oceano e si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dalla comunità italoamericana. Dal 6 al 9 agosto 2026, nel quartiere di East Harlem, a New York, andrà in scena la storica Giglio Dance, manifestazione che da oltre un secolo mantiene vivo il legame tra gli emigrati bruscianesi e la loro terra d’origine.

L’edizione 2026 è stata annunciata sui social con il trailer ufficiale della festa e con i messaggi di entusiasmo dei protagonisti della Giglio Society of East Harlem, tra cui Phil Bruno, Bob Maida e Jack Rizzo, da anni impegnati nella valorizzazione di una tradizione che continua a unire generazioni di italoamericani.

A sottolineare il profondo valore storico e culturale della manifestazione è il sociologo Antonio Castaldo, studioso della Festa dei Gigli e autore del volume La Festa dei Gigli di Brusciano, pubblicato nel 2022.

«Per onorare questo storico patrimonio culturale – spiega Castaldo – è stata aggiunta la denominazione stradale “Giglio Way” all’angolo tra East 115th Street e Pleasant Avenue, nel cuore di East Harlem. Dopo la mia trasferta negli Stati Uniti, nel 2003, per realizzare il documentario La Festa dei Gigli a New York, mi sono impegnato nel rafforzare i rapporti tra la Giglio Society of East Harlem e la Festa dei Gigli di Brusciano, contribuendo a rinsaldare un legame che dura da oltre un secolo».

Castaldo ricorda come, grazie alle sue ricerche e alla testimonianza di Mastro Antonio D’Amore, Phil Bruno abbia potuto riscoprire le proprie origini bruscianesi. Suo nonno, Rocco Vivolo, emigrato negli Stati Uniti agli inizi del Novecento, fu infatti tra i fondatori della Ballata del Giglio dedicata a Sant’Antonio di Padova a East Harlem.

La comunità italoamericana individua nel 1908 l’anno di nascita della Bruscianese Society e della storica Giglio Dance, tradizione che continua ancora oggi con immutato entusiasmo. A testimonianza della sua lunga storia restano fotografie d’epoca, documenti storici e persino un articolo pubblicato dal New York Times nel 1928, che raccontava la spettacolare processione del Giglio lungo le strade di East Harlem durante il weekend del Labour Day.

Tra le figure simbolo di questa tradizione viene ricordato anche Angelo Granata (1917-2001), figlio di emigranti bruscianesi e storico capoparanza della comunità di New York, considerato uno dei protagonisti della conservazione della festa negli Stati Uniti.

Il programma della Giglio Feast 2026

La manifestazione prenderà il via giovedì 6 agosto con l’apertura ufficiale della festa e la tradizionale accensione del Giglio, seguita dalla musica del DJ Tony Spinz.

Venerdì 7 agosto spazio al grande concerto “Freestyle for a Cure”, con la partecipazione di artisti come Aby dei TKA, Nayobe, Nyasia, John Minnis, Alex Melone e Ayna.

Sabato 8 agosto sarà dedicato alla processione di Sant’Antonio, seguita dalla suggestiva Ballata del Giglio dei bambini e da uno spettacolo musicale serale.

Il momento culminante arriverà domenica 9 agosto, con la Messa della Paranza presso la Our Lady of Mt. Carmel Shrine Church e, nel pomeriggio, con la tradizionale alzata e Ballata del Giglio di Sant’Antonio, l’evento più atteso della manifestazione.

Ancora una volta, dunque, Brusciano e New York si ritrovano unite dalla stessa fede, dalla stessa musica e dalla stessa tradizione, dimostrando come la Festa dei Gigli continui a rappresentare un ponte culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti, mantenendo vive le radici di una comunità che, a oltre cento anni dall’emigrazione, non ha mai dimenticato la propria storia.

(Antonio Castaldo)