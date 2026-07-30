Avellino, nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto intervento di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale

Il Comune di Avellino informa la cittadinanza che, nella notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto 2026, l’ASL di Avellino effettuerà un intervento di disinfestazione ad azione adulticida sull’intero territorio comunale. L’attività, finalizzata alla tutela della salute pubblica e al contenimento della proliferazione degli insetti adulti, sarà eseguita secondo il programma predisposto dall’Azienda Sanitaria Locale.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni e garantire la massima sicurezza, si invitano i cittadini ad adottare le seguenti precauzioni durante l’intervento: