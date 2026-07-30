TARI nelle aree industriali di Nusco, “Uniti per Nusco”: «No alla demagogia, servono dati e responsabilità»

TARI aree industriali a Nusco: “Uniti per Nusco” sceglie la via della responsabilità contro la demagogia degli slogan. Tutela del lavoro e giustizia fiscale devono camminare insieme. La questione della TARI sulle aree industriali di Nusco non si risolve gridando per ottenere un titolo di giornale, ma progettando con dati alla mano. Il gruppo consiliare “Uniti per Nusco” esprime netta fermezza contro un metodo che appare demagogico e che rischia di destabilizzare il nostro tessuto produttivo senza portare reali benefici. Fa riflettere che questa improvvisa urgenza nasca da chi, rimasto in silenzio per due anni come assessore al Bilancio, scopra la questione solo dopo un anno seduto sui banchi dell’opposizione. La politica degli annunci non ci appartiene. Perché non è stato cercato un confronto serio e istituzionale prima di lanciare slogan divisivi? Il nostro gruppo è da sempre in prima linea per la legalità e la giustizia fiscale, a partire dall’alleggerimento tributario per le nostre zone rurali. Tuttavia, per toccare le tariffe serve uno studio scientifico e non la superficialità. Tassare senza programmare significa mettere in fuga le poche aziende sane che resistono sul territorio. Per noi la catena della sopravvivenza di Nusco è chiara: Senza lavoro non ci sono famiglie; – Senza famiglie chiudono le scuole; Senza scuole la nostra comunità si spegne. Il lavoro è l’unico vero argine allo spopolamento. Vogliamo valorizzare la nostra identità montana attirano investimenti con la ZES e aree defiscalizzate, non spaventando chi già investe qui. Siamo pronti a sederci a un tavolo con chiunque voglia costruire soluzioni reali, ma a una condizione inderogabile: prima si studia, poi si decide, infine si concretizza. Chiediamo che vengano resi pubblici i dati reali: risorse da recuperare, superfici coinvolte e impatto effettivo sui costi. Solo così il Consiglio Comunale potrà deliberare con la responsabilità che i cittadini di Nusco meritano.

Il Gruppo Consiliare “Uniti per Nusco”

Avv. Francesco Biancaniello

Prof.ssa Annamaria Prudente