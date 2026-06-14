100 DI QUESTI GIORNI. Flumeri (AV), auguri per l’onomastico alla Pittrice Antonietta Raduazzo

FLUMERI – Una giornata speciale da ricordare e celebrare quella vissuta ieri da Antonietta Raduazzo, apprezzata pittrice di Flumeri, che ha festeggiato contemporaneamente il proprio compleanno e l’onomastico.

Una coincidenza rara e significativa, legata alla sua nascita avvenuta il 13 giugno, giorno dedicato a Sant’Antonio di Padova, dal quale deriva il nome Antonietta scelto dai suoi genitori.

Artista conosciuta e stimata per la sua sensibilità creativa e per le opere che negli anni hanno saputo raccontare emozioni, tradizioni e scorci del territorio, Antonietta Raduazzo ha ricevuto l’affetto di familiari, amici, conoscenti e di quanti ne apprezzano il talento umano e artistico.

Il doppio festeggiamento ha rappresentato un’occasione per stringersi attorno a una figura che attraverso la pittura continua a promuovere la cultura e l’identità del territorio irpino.

Ad Antonietta Raduazzo giungano i più sinceri auguri per il compleanno e per l’onomastico, con l’auspicio di continuare a regalare, attraverso la sua arte, emozioni e bellezza.

Auguri Antonietta!