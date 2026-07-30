L’avellana Orsola Russo protagonista ne “La Traviata”: «Costruire la mia Flora è stato fantastico»

AVELLA – Un nuovo e prestigioso palcoscenico per il talento dell’artista avellana Orsola Russo, che il 29 luglio è stata tra i protagonisti dell’opera “La Traviata” di Giuseppe Verdi, andata in scena all’Anfiteatro Romano di Terni nell’ambito della rassegna “Opera in Concerto”.

Orsola Russo ha interpretato Flora Bervoix, una delle figure più significative dell’opera verdiana, intima amica della protagonista Violetta Valéry e personaggio simbolo dell’alta società parigina.

Un’esperienza artistica intensa che il soprano ha voluto condividere con entusiasmo attraverso un messaggio ricco di emozione.

«Nelle eleganti vesti di Flora Bervoix in Traviata ho conosciuto colleghi fantastici con i quali ho condiviso ore di musica e di vita. Con Alessio Rizzitiello mi sono divertita a costruire la “mia Flora” ed è stato fantastico», ha dichiarato l’artista.

Parole che raccontano non solo la soddisfazione per aver preso parte a una produzione di prestigio, ma anche il valore umano e professionale di un progetto condiviso con un cast di alto livello.

L’opera, con la regia e il coordinamento scenico di Alessio Rizzitiello e la direzione musicale del Maestro Massimo Gualtieri, ha visto la partecipazione di interpreti provenienti da diverse realtà artistiche italiane, regalando al pubblico una delle pagine più amate del repertorio lirico.

Per Orsola Russo si tratta di un’ulteriore conferma di un percorso artistico in continua crescita, che la vede protagonista in importanti produzioni operistiche e ambasciatrice del talento campano sui palcoscenici nazionali.

La partecipazione alla rappresentazione ternana rappresenta un motivo di orgoglio anche per la comunità di Avella, che continua a seguire con affetto e ammirazione il cammino professionale della giovane artista, sempre più apprezzata nel panorama della musica lirica italiana.