Mugnano del Cardinale ricorda Paolo Borsellino: “La cultura è l’arma contro le mafie”. Una piazza piena, una comunità unita.

Questa sera in Piazzetta San Giacomo a Mugnano del Cardinale è stato ricordato il 34° anniversario della strage di via D’Amelio, in cui il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Fabio Limuli, Claudio Traina e Walter Eddie Cosina.

La serata, organizzata dall’Associazione ULTIMI – Associazione di Legalità con la collaborazione di UNICA 2023 e Nuova Alleanza Popolare Mugnano del Cardinale, si è aperta con la Santa Messa celebrata da don Aniello Manganiello.

Subito dopo sono intervenuti l’avv. Michele Pepe, il Sindaco di Mugnano del Cardinale dott. Alessandro Napolitano e l’ospite d’onore dott. Catello Maresca, magistrato e volto noto della lotta alla criminalità organizzata.

Nel suo intervento il dott. Maresca ha ribadito con forza il valore della memoria e dell’impegno: “Occorre combattere le mafie ogni giorno. Chi studia, chi si forma, non cade nei tranelli. La cultura è l’arma più grande che abbiamo”. Un messaggio accolto con un lungo applauso dai cittadini presenti.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal *dott. Filomeno Caruso, che con ULTIMI porta avanti da anni un lavoro di sensibilizzazione sui temi della legalità nel nostro territorio.

Ricordare Borsellino a 34 anni dalla sua scomparsa significa scegliere da che parte stare: dalla parte dello Stato, della giustizia e dei giovani. (L. Carullo)