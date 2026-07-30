Eccellenza irpina a Pisa: Jacopo Martino consegue la laurea con il massimo dei voti e lode

Il 28 luglio ’26, presso L’UNIVERSITA’ DI PISA – storicamente nota come l’ Università degli Studi di Pisa, Jacopo Martino ha conseguito la Laurea Triennale in Economia e Commercio – con “Summa cum laude“. Il Dott: Jacopo Martino, allievo ordinario della Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna di Pisa, ha presentato la tesi “Intelligenza artificiale e disuguaglianze economiche – Analisi delle conseguenze economico-distributive dell’IA e proposte di policy“.

Al suo attivo, ha anche altri scritti come:

Guerra, vittoria e risorse – Analisi quantitativa del primo conflitto mondiale.

Il salario minimo può sconfiggere la povertà ? – Analisi delle conseguenze inflazionistiche e retributive del salario minimo.

Al Dott. Jacopo Martino Auguri per il Dottorato conseguito, e per nuovo corso di studi universitari atto al conseguimento della laurea magistrale, sempre presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Auguri, anche ai suoi genitori : l’Avv.to Pierluigi Martino e la Dott:ssa Elena Venzia ( pronipote dell’Emerito Vescovo di Avellino Pasquale Venezia ).