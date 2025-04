Pasqua di legalità in Irpinia: i Carabinieri di Avellino tra studenti, anziani e immigrati

Avellino, 22 aprile 2025 – Anche durante le festività pasquali, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno ribadito il loro impegno nella diffusione della cultura della legalità, promuovendo una serie di iniziative di prossimità rivolte a studenti, anziani e immigrati. A Fontanarosa, il Comandante della locale Stazione ha incontrato gli alunni dell’Istituto “Di Prisco”, affrontando con loro temi delicati e attuali come il bullismo, il cyberbullismo, l’uso consapevole dei social network e i pericoli della rete. Un momento di dialogo e riflessione volto a formare cittadini più consapevoli e responsabili. In parallelo, in diversi comuni della provincia, i Carabinieri hanno visitato strutture dedicate agli anziani e centri di aggregazione: a Rocca San Felice e Fontanarosa sono entrati in contatto diretto con gli ospiti delle strutture tutelari, a Montefalcione con una struttura sanitaria, mentre a Taurasi e Sant’Angelo all’Esca hanno incontrato i fedeli nelle parrocchie locali. In questi contesti, l’Arma ha fornito preziose indicazioni pratiche per riconoscere e difendersi dalle truffe, spesso operate da falsi tecnici o sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine. L’azione di prossimità si è estesa anche a Lacedonia, dove il Comandante della Stazione ha incontrato i beneficiari del progetto “SAI” – Sistema di Accoglienza e Integrazione – illustrando le regole fondamentali per un corretto inserimento nella società italiana, con particolare attenzione al rispetto del Codice della Strada e alla prevenzione dell’immigrazione irregolare. Tutte le iniziative, che continueranno anche nelle prossime settimane, confermano la costante presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio, accanto a chi ha più bisogno, in un’azione concreta e rassicurante di tutela, prevenzione e promozione della legalità.