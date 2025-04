25 aprile 2025, musei statali gratis in provincia di Salerno per la Festa della Liberazione

Anche la provincia di Salerno si unisce alle celebrazioni del 25 aprile aprendo gratuitamente le porte dei musei e dei parchi archeologici statali. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura per commemorare la Festa della Liberazione, rappresenta una preziosa occasione per cittadini e turisti di scoprire il ricchissimo patrimonio storico, artistico e archeologico del territorio salernitano.

Dalla Costiera ai monti del Vallo di Diano, dalle vestigia greche e romane ai monumenti religiosi di rilevanza europea, il viaggio culturale si snoda attraverso alcuni tra i siti più affascinanti del Mezzogiorno. Prima di visitare le strutture, si consiglia di contattare direttamente i musei o consultare i canali ufficiali per verificare eventuali prenotazioni obbligatorie o variazioni negli orari di apertura.

Ecco l’elenco completo dei musei e dei siti archeologici statali che saranno visitabili gratuitamente il 25 aprile 2025 in provincia di Salerno:

Capaccio Paestum:

• Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo archeologico nazionale

• Parco archeologico di Paestum e Velia – Area archeologica di Paestum

Ascea:

• Parco archeologico di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia

Padula:

• Certosa di San Lorenzo – Viale Certosa, 1

Salerno:

• Complesso monumentale di San Pietro a Corte – ipogeo e Chiesa di Sant’Anna – Largo Antica Corte

Buccino:

• Museo archeologico nazionale di Volcei “Marcello Gigante” – Piazza Municipio

• Parco archeologico urbano dell’antica Volcei – Centro Storico

Sarno:

• Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno – Via Cavour, 7

• Teatro ellenistico-romano di Sarno – Via Foce

Pontecagnano Faiano:

• Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico – Via Lucania

• Parco archeologico urbano dell’antica Picentia – Via Stadio

Eboli:

• Museo archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele

• Aree archeologiche delle fornaci dei Santi Cosma e Damiano e della Villa Romana di Paterno – Piazza San Francesco, 1

L’iniziativa del Ministero della Cultura non è solo un invito alla memoria civile, ma anche una straordinaria opportunità per valorizzare e vivere il patrimonio culturale del territorio. Per l’elenco aggiornato di tutti i luoghi aderenti, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero. Alcune strutture potrebbero prevedere modalità di accesso limitate o su prenotazione.

Un’occasione unica per trascorrere la Festa della Liberazione immersi nella bellezza della storia.