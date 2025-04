Festa della Liberazione, musei statali gratis anche in provincia di Caserta il 25 aprile 2025

Anche la provincia di Caserta celebra il 25 aprile con l’apertura gratuita dei musei e dei siti archeologici statali. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura in occasione della Festa della Liberazione, offre a cittadini e visitatori un’occasione preziosa per conoscere il patrimonio storico e artistico del territorio, con ingressi gratuiti in alcune delle più importanti strutture culturali casertane.

Dalla maestosa Reggia di Caserta ai suggestivi teatri romani, passando per musei archeologici che custodiscono i resti delle antiche civiltà sidicine e capuane, il viaggio culturale nel cuore della Campania si arricchisce di una giornata speciale. Tuttavia, si raccomanda ai visitatori di informarsi preventivamente presso i singoli musei: alcune strutture potrebbero aderire parzialmente all’iniziativa o richiedere la prenotazione per l’ingresso.

Ecco un elenco dei principali luoghi culturali statali visitabili gratuitamente in provincia di Caserta il 25 aprile 2025:

Caserta città:

• Reggia di Caserta – Palazzo Reale (Piazza Carlo di Borbone, Caserta)

• Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese (Piazza Carlo di Borbone, Caserta)

Santa Maria Capua Vetere:

• Anfiteatro campano (Piazza I Ottobre 1860)

• Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo (Via Roberto d’Angiò, 48)

Sessa Aurunca:

• Antiquarium e Teatro romano (Via Aldo Moro)

• Sala Espositiva presso il Castello Ducale (Piazza Castello Ducale)

Teano:

• Teatro romano di Teanum Sidicinum (Via Pioppeto)

• Museo archeologico di Teanum Sidicinum (Via Nicola Gigli, 23)

Alife:

• Museo archeologico dell’antica Allifae (Piazza XIX Ottobre)

Maddaloni:

• Museo archeologico di Calatia (Via Caudina, 353)

Una mappa di testimonianze storiche che raccontano millenni di vita nella Campania interna, dal mondo sannita a quello romano, dalla magnificenza borbonica alle stratificazioni medievali.

Per l’elenco aggiornato e completo dei musei statali aderenti all’iniziativa in tutta Italia, è disponibile il portale ufficiale del Ministero della Cultura. Alcuni luoghi potrebbero essere accessibili solo previa prenotazione.

Un’occasione da non perdere per celebrare la libertà esplorando la memoria, la bellezza e l’identità culturale del nostro territorio.