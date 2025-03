PARTENOPE A TAVOLA: l’ECCELLENZA TERRITORIALE

di Ferrara Maria C.

Napoli non è solo una città di storia e cultura, ma anche un vero e proprio epicentro gastronomico, dove la cucina locale racconta storie secolari attraverso piatti autentici, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. La cucina napoletana è un’espressione di territorio che unisce tecnica culinaria e tradizione, dando vita a piatti che sono diventati patrimonio immateriale mondiale. In questo articolo, esploreremo le eccellenze gastronomiche campane, con un focus sulle materie prime, le tecniche di preparazione, i piatti che contraddistinguono la ristorazione partenopea e le principali tendenze che influenzano la scena gastronomica locale.

La cucina napoletana è il risultato di un perfezionamento artigianale che affonda le radici nelle tradizioni più antiche, evolvendosi con il passare dei secoli. Il concetto di cucina della memoria è centrale, dove ogni piatto è espressione di un equilibrio perfetto tra genuinità, sostenibilità e innovazione. Gli chef partenopei si impegnano a selezionare gli ingredienti attraverso una filiera corta e a garantire l’utilizzo di prodotti stagionali e a km zero, in linea con la crescente richiesta di cucina sostenibile e alimentazione consapevole. I presidi Slow Food e le IGP (Indicazioni Geografiche Protette) come la Mozzarella di Bufala Campana e il Pomodoro San Marzano sono esempi di come la ristorazione napoletana rispetti il legame tra cibo e territorio.

In primis la pizza napoletana che ha reso famosa Napoli nel mondo. La sua cottura a legna, la fermentazione naturale dell’impasto e l’utilizzo di ingredienti a km zero sono i pilastri che definiscono questo piatto come una vera e propria esperienza gastronomica. L’arte della pizza, nel contesto della ristorazione moderna, si è evoluta con l’adozione di impasti ad alta idratazione (over 70% di acqua), che garantiscono una maggiore leggerezza e una croccantezza unica. La fermentazione a lunga durata e l’uso di lievito madre sono pratiche che esaltano la digestionabilità dell’impasto. Inoltre, l’introduzione di tecniche di cucina a bassa temperatura e cucina sous-vide per la preparazione di alcuni ingredienti, come il pomodoro e la mozzarella, ha portato alla creazione di nuove varianti gourmet. Eccellente è l’offerta vinicola della Campania, con una varietà di vini autoctoni che esaltano ogni piatto. Il Lacryma Christi, il Falanghina e il Piedirosso sono solo alcuni dei vini che accompagnano magnificamente i piatti della tradizione. Le degustazioni e gli abbinamenti gastronomici sono oggi al centro di molte esperienze di ristorazione, con i sommelier che utilizzano tecniche avanzate di analisi sensoriale per selezionare i vini in base alle caratteristiche organolettiche dei piatti. Le tendenze attuali includono l’approfondimento del wine pairing con vini naturali e biologici, che si sposano perfettamente con la cucina napoletana incentrata su ingredienti freschi e locali.

In cucina, i primi piatti rispecchiano l’equilibrio tra semplicità e maestria tecnica e la pasta è il fulcro della ristorazione napoletana. Piatti come lo scarpariello servito in una croccante cialda di casatiello, arricchito da una leggera spuma di bufala e impreziosito da caviale di basilico, incarnano una perfetta armonia tra

tradizione e ingredienti del territorio, un piatto che richiede tecniche di cottura lente e controllate per esaltare al meglio il sapore; questo è il tratto distintivo dello Chef Antimo Migliaccio, patron del Ducale Restaurant di Sant’Arpino (CE). Oggi, la ristorazione campana è sempre più orientata all’uso di tecnologie innovative come il molecolare per creare textures inaspettate, come la cottura sottovuoto a bassa temperatura (sous-vide), che consente di ottenere carni più succulente e saporite, mantenendo intatti i nutrienti.

La ristorazione negli eventi coinvolge non solo la preparazione del cibo, ma anche il servizio delle bevande, che gioca un ruolo fondamentale nel rendere l’esperienza indimenticabile. Il bartender gioca un ruolo fondamentale nella riuscita di un evento. La sua esperienza va oltre la semplice preparazione dei drink, comprendendo anche la gestione del flusso delle bevande, la comunicazione con gli ospiti e l’adattamento delle proposte alle loro preferenze. È fondamentale creare un’atmosfera accogliente, interagire con gli ospiti e suggerire drink in base ai loro gusti. Un buon servizio non si ferma solo alla preparazione, ma si estende alla presentazione e alla cura dei dettagli. Bicchieri eleganti, decorazioni creative nei cocktail, e un’area ben organizzata per il servizio delle bevande sono essenziali per mantenere un alto livello di qualità in ogni evento. Domenico Barra bar manager, esperto del food pairing delle strutture Noah Lounge Bar presenta le sue creazioni, “Gin bareksten” succo di lime, tonica aromatizzata al mirtillo, “Tequila rose aromatizzata alla fragola” lime, sale e pepe. La ristorazione napoletana si sta sempre più adattando alle nuove esigenze del mercato. Le tendenze emergenti includono l’adozione di pratiche di sostenibilità (dall’uso di ingredienti a km zero alla riduzione degli sprechi alimentari) e l’attenzione per la salute e il benessere. La crescente domanda di cibo vegetariano, vegano e senza glutine ha portato i ristoratori napoletani a proporre piatti che rispettano la tradizione, ma con un’attenzione particolare alle nuove necessità alimentari. Inoltre, l’uso della tecnologia digitale nel settore della ristorazione è in forte crescita, con l’introduzione di sistemi di prenotazione online, menu digitali e pagamenti contactless, per migliorare l’esperienza del cliente.

La cucina napoletana è una cucina che celebra la qualità delle materie prime, la perizia tecnica e la sostenibilità. Ogni piatto, dalla pizza alla pastiera, è il risultato di una tradizione che si è adattata ai tempi moderni senza perdere la sua autenticità. La ristorazione a Napoli è un’esperienza che va oltre il semplice

mangiare: è un incontro di culture, tecniche e sapori che rendono ogni pasto un viaggio indimenticabile nel cuore del Mediterraneo.