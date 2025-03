“Vertenza ArcelorMittal: la Regione Campania convoca i sindacati per un incontro decisivo sul futuro dello stabilimento”

La Regione Campania ha convocato le organizzazioni sindacali per un incontro cruciale sulla vertenza ArcelorMittal. La riunione si terrà il 31 marzo alle ore 12:00 presso la Direzione Generale 11 (D.G. 11) al primo piano dell’Isola A6 del Centro Direzionale di Napoli.

La situazione dell’azienda è da tempo motivo di forte preoccupazione per le ripercussioni occupazionali e industriali in Campania e nel resto del Paese. La Regione ha deciso di intervenire attivamente, promuovendo un confronto con i rappresentanti dei lavoratori per individuare soluzioni concrete che possano garantire il futuro della multinazionale e la salvaguardia dell’occupazione.

Le organizzazioni sindacali, da mesi impegnate nel monitorare la crisi, porteranno al tavolo le proprie richieste per tutelare i posti di lavoro e le condizioni contrattuali dei dipendenti. Al centro della discussione ci saranno anche le prospettive produttive dello stabilimento e il possibile ruolo della Regione nel supportare il comparto siderurgico locale.

L’incontro rappresenta un passaggio fondamentale in una vertenza che potrebbe avere conseguenze decisive per l’intero settore. La convocazione da parte della Regione conferma la volontà di trovare una soluzione condivisa, mentre lavoratori e sindacati attendono risposte concrete sul loro futuro.