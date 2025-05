Cellole, successo per i laboratori creativi: un progetto di inclusione e felicità per i più piccoli

Si conferma anche quest’anno il successo dei laboratori creativi extrascolastici a Cellole, un’iniziativa voluta fortemente dall’amministrazione comunale per offrire ai bambini momenti di crescita, socializzazione e spensieratezza al di fuori dell’orario scolastico.

A darne notizia è stato il sindaco Guido Leone tramite il suo profilo Facebook, esprimendo gratitudine all’assessora all’Istruzione Martina Izzo per aver promosso e seguito con dedizione il progetto. «Momenti per imparare, per creare aggregazione, inclusione, attimi di serenità, felicità e nuove amicizie» – ha scritto il primo cittadino – sottolineando il valore educativo e umano dell’iniziativa.

Un ringraziamento è andato anche alla Cooperativa sociale Osiride e al Consorzio Parsifal, che hanno gestito con professionalità tutti gli appuntamenti previsti, coinvolgendo attivamente bambini e famiglie del territorio.

Le attività si sono svolte nel salone parrocchiale, che si è riempito di vita e colori grazie alla partecipazione entusiasta dei più piccoli. Un progetto che si conferma punto di riferimento per l’inclusione e il benessere dell’infanzia a Cellole.

«È bellissimo rivedere tanti bambini nel nostro salone parrocchiale. Continuiamo così», ha concluso il sindaco.