“No Sense”: il nuovo singolo di Pessima Cenere è già un earworm pronto a farsi strada

AVELLA (AV) – Dopo il successo ottenuto a Casa Sanremo e l’apprezzamento ricevuto per l’inedito “Ti Sfogo”, l’artista irpino Gabriele Serino, in arte Pessima Cenere, torna a far parlare di sé con il suo nuovo brano “No Sense”, distribuito da Orangle Records e Mendaky Publishing Milano.

Il singolo, già disponibile su tutte le piattaforme digitali, è stato definito una vera “earworm”: di quelle canzoni che si insinuano nella mente e non ne escono facilmente, grazie a un mix di testo incisivo e sonorità moderne che rispecchiano l’identità musicale dell’artista.

“Questo è un brano in cui credo molto – dichiara Serino – e che considero tra i più forti che ho pubblicato finora. Sto lavorando a tanti progetti che mi fanno sentire sempre più immerso in questa realtà, nel mondo della musica che è il mio spazio naturale, dove posso esprimere ciò che sono.”

Tutta la discografia di Pessima Cenere porta la sua firma, testimoniando una coerenza artistica e una ricerca autentica del suono e delle parole. “No Sense” non fa eccezione: un brano che racconta l’inesprimibile, il contrasto tra ciò che si prova e ciò che non trova un senso preciso, lasciando spazio alla libera interpretazione e all’identificazione emotiva del pubblico.

L’artista avellano continua così il suo percorso fatto di passione, talento e autenticità, puntando a un sogno nazionale, ma con i piedi ben saldi a terra.

“Attraverso le mie canzoni cerco di trasmettere emozioni – conclude – emozioni vere, che spero possano essere condivise da un pubblico sempre più ampio.”

Con “No Sense”, Pessima Cenere conferma la sua crescita artistica e si prepara a conquistare nuove tappe nel panorama emergente italiano.