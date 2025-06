Premio Cimitile 2025, consegnati i riconoscimenti ai vincitori della XXX Edizione, dedicata alla memoria di Ermanno Corsi

Tra i premiati Francesco Sole, Barbara Gallavotti, Giulio Napolitano, Gianluigi Nuzzi e Salvatore Luongo.

CIMITILE – Un’intera settimana dedicata alla cultura, attraverso riflessioni, incontri, dibattiti e presentazione di libri. Si è conclusa con una straordinaria partecipazione di pubblico e con la consegna dei “Campanili d’argento” nel complesso delle basiliche paleocristiane la XXX edizione del Premio Cimitile, dedicata alla memoria di Ermanno Corsi, presidente del Comitato Scientifico del Premio Cimitile sin dalla prima edizione nel 1996. Figura di riferimento del panorama giornalistico e culturale sia campano che nazionale. La rassegna letteraria è organizzata dall’omonima Fondazione, presieduta da Felice Napolitano e il supporto dei soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo III Millennio.

La kermesse è stata aperta sabato 14 giugno dall’inaugurazione della mostra fotografica “Premio Cimitile 1996 – 2025. I maggiori scrittori italiani, personalità del giornalismo, della politica e dello spettacolo” e la presentazione del volume “30 Premio Cimitile 1996 – 2025. Storia, personaggi, immagini, prospettive” a cura di Felice Napolitano – Guida Editori.

“Nel 1996 la volontà di portare la cultura e l’editoria nazionale a Cimitile era fortissima e con essa quella di far conoscere a tutt’Italia il complesso basilicale. I soci di Obiettivo III Millennio rappresentavano allora, un gruppo di persone in un piccolo centro di 7000 abitanti. – ha dichiarato il Presidente della Fondazione, Felice Napolitano – Dai primi anni gestiti dall’Associazione Obiettivo III Millennio, ai successivi che hanno visto il passaggio del Premio all’Ente Premio Cimitile, per giungere al suggello finale della Fondazione Premio Cimitile, alla ricerca di una struttura stabile che garantisse il futuro al Premio. Oggi la Fondazione è uno dei pochi esempi in Campania che racchiude un mix di enti pubblici, privati e associazioni e grazie al suo percorso culturale di respiro nazionale ed internazionale dal 2009 è entrata a far parte dell’Albo Regionale degli Istituti di Alta Cultura.

Dopo una settimana intensa di arte, cultura, religione, storia, riscoperta del patrimonio pubblico, densa di eventi, letteratura, spettacoli, musica, presentazioni di libri, momenti di riflessioni, che ha visto una grandissima partecipazione di pubblico, sabato 21 Giugno sul palco allestito nel complesso delle Basiliche paleocristiane, sono stati consegnati i campanili d’argento ai vincitori del trentennale del Premio Cimitile. Una serata di cultura e spettacolo condotta da Beppe Convertini e Veronica Maya.

Migliore Opera inedita del genere narrativo a Mario Antobenedetto “La parte interna dei pensieri”. Il lavoro è stato pubblicato sul territorio nazionale a cura di Guida Editori di Napoli. Migliore Opera edita di narrativa a Francesco Sole “L’uomo che voleva capire l’amore” – Sperling & Kupfer. Migliore Opera edita di attualità a Barbara Gallavotti “Il futuro è già qui. Cosa può fare davvero l’intelligenza artificiale” – Mondadori. Migliore Opera edita di saggistica a Giulio Napolitano “Il mondo sulle spalle. Una storia famigliare e politica”. – Mondadori. Migliore Opera edita di archeologia e cultura artistica in età Paleocristiana e Altomedievale a Silvia Lusuardi Siena, Filippo Airoldi, Elena Spalla “Milano piazza duomo prima del Duomo” – Silvana Editoriale. Premio Giornalismo “Antonio Ravel” a Gianluigi Nuzzi Giornalista, scrittore, conduttore del programma Quarto grado su Rete 4. Premio Speciale a Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Sul palco si sono esibiti anche i cantanti Morgan, I neri per caso, Pierdavide Carone, Monica Sarnelli, Ilaria Mongiovì, Sergio Muniz, l’attrice Rosaria Langellotto, la Compagnia di balletto “Protagonisti ballet” diretta da Monica Maraldo.

Nel ricco parterre numerosi esponenti politici delle forze dell’ordine e della cultura. L’ On.Felice Di Maiolo, componente della commissione cultura della Regione Campania; l’On. Massimiliano Manfredi, Consigliere della Regione Campania; il Consigliere della Città Metropolitana di Napoli e Sindaco di Frattaminore, Giuseppe Bencivenga; il Sindaco di Cimitile, Filomena Balletta; Canio Giuseppe La Gala, Generale di Divisione Comandante Legione Carabinieri Campania; il Presidente dell’associazione “Obiettivo III Millennio”, Elia Alaia, l’editore Diego Guida, il Consigliere Francesco Urraro, Vice Presidente Consiglio di Presidenza – Consiglio di Stato; il Sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli, il Sindaco di Casamarciano Clemente Primiano, il Sindaco di San Paolo Belsito, Raffaele Barone e tanti amministratori del territorio. La serata è stata registrata dalla produzione televisiva Melos International di Dante Mariti e andrà in onda su rai 2 in seconda serata il 24 Giugno alle 23,55.

L’iniziativa, vanta autorevoli patrocini: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Curia Vescovile della Diocesi di Nola.