Primo Maggio, l’appello del sindaco Palmieri: “La Regione intervenga, l’Irpinia ha fame di lavoro”

In un Primo Maggio carico di significato, tra celebrazioni e riflessioni, dall’Irpinia arriva un messaggio chiaro: il lavoro resta una priorità non più rinviabile.

A sottolinearlo è il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri, che attraverso i social ha voluto accendere i riflettori su una situazione che continua a generare preoccupazione nella comunità. Un richiamo forte al valore del lavoro, inteso non solo come diritto, ma come condizione essenziale per garantire dignità e futuro ai territori interni.

Al centro dell’intervento, la vertenza legata allo stabilimento ArcelorMittal di Luogosano, simbolo di una crisi che appare sempre più paradossale. Superate alcune criticità con il territorio e con la presenza di nuovi soggetti pronti a investire, la situazione resta bloccata da ostacoli che, secondo Palmieri, non trovano più giustificazione.

Il primo cittadino parla apertamente di una vicenda che necessita di un intervento immediato da parte della Regione Campania, chiamata a svolgere un ruolo decisivo per sbloccare l’impasse e restituire prospettive concrete a un’area che vive da anni una condizione di fragilità occupazionale.

Il messaggio è diretto: l’Irpinia non può permettersi di perdere altre opportunità. In una provincia dove il lavoro scarseggia e i giovani continuano a partire, ogni occasione va difesa con determinazione.

Un Primo Maggio, quindi, che va oltre la celebrazione e si trasforma in un appello: garantire lavoro significa garantire futuro.