L’Avellino cade al “Carlo Castellani”, ma resta agganciato alla zona playoff. Finisce 1-0 per l’Empoli

Finisce 1-0 per l’Empoli nella 37ª giornata, con i biancoverdi che restano ottavi a 90 minuti dalla fine della regular season.

Una gara decisa da un episodio nella ripresa, ma che lascia in eredità una classifica ancora aperta. I lupi salgono a quota 46 punti insieme a Cesena e Mantova, con la corsa all’ultimo posto utile per i playoff che si deciderà nell’ultimo turno.

Non è mancato nulla nella giornata di campionato: Venezia promosso in Serie A, Frosinone lanciato verso il salto di categoria e lotta serrata nelle zone alte e basse della classifica. Il terzo gol del Mantova contro il Monza ha mantenuto l’Avellino dentro l’ottava posizione, rimandando tutto agli ultimi novanta minuti.

Al Castellani, protagonista assoluto è stato Daffara. Il portiere biancoverde ha parato due rigori a Shpendi, respingendo anche la ripetizione dopo l’ingresso anticipato in area. Una prestazione di livello che ha tenuto in partita l’Avellino, nonostante le difficoltà.

A decidere il match è stato Lovato al 13’ della ripresa, in una gara in cui i lupi non sono riusciti a trovare continuità offensiva. Nel finale pesa anche l’espulsione di Fontanarosa, che complica ulteriormente il forcing conclusivo.

Ora tutto si giocherà nell’ultima giornata. Venerdì sera (ore 20:30) l’Avellino affronterà il Modena, mentre Cesena e Mantova saranno impegnate rispettivamente contro Padova e Frosinone. Novanta minuti per decidere un’intera stagione.

Il tabellino

Serie B

Trentasettesima Giornata

Empoli-Avellino 1-0

Marcatori: 13’ st Lovato

Empoli (3-5-2): Fulignati; Guarino, Romagnoli, Lovato; Candela, Magnino, Yepes (39’ st Ghion), Haas (24’ st Degli Innocenti), Ceesay (24’ st Elia); Shpendi (39’ st Bianchi), Nasti (9’ st Popov). All. Caserta. A disp. Perisan, Curto, Obaretin, Ilie, Fila, Moruzzi, Saporiti

Avellino (4-3-1-2): Daffara 8; Cancellotti 5 (20’ st Missori 6), Izzo 5,5, Enrici 5,5, Fontanarosa 4,5; Besaggio 5,5 (28’ st Pandolfi 6), Palmiero 5, Sounas 5,5 (20’ st Insigne 5,5); Palumbo 5,5; Patierno 5,5 (38’ st Le Borgne sv), Biasci 5 (1’ st Russo 5,5). All. Ballardini 5,5. A disp. Sassi, Tutino, D’Andrea, Kumi, Sgarbi, Armellino, Fontanarosa, Favilli

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Haas (E), Sounas (A)

Espulso: Fontanarosa (A)

Assistenti: Barone e Luciani

Quarto ufficiale: Di Marco

VAR e AVAR: Piccinini e Sozza

Recupero: 1’ pt, 6’ st