AVELLINO. Albero pericolante al Parco Santo Spirito: intervento dei Vigili del Fuoco senza conseguenze

Nella mattinata di oggi, venerdì 1° maggio, intorno alle ore 10:00, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto con una squadra all’interno del Parco Santo Spirito, nel territorio del Comune di Avellino, su segnalazione della Polizia Municipale, a causa di un albero pericolante danneggiato dalle forti raffiche di vento.

Sul posto, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area rimuovendo i rami instabili e potenzialmente pericolosi, e delimitando la zona per prevenire qualsiasi rischio per la pubblica incolumità.

L’intervento si è concluso senza danni a persone o cose. Lo