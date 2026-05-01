SOS 4 ZAMPE. Avella, gatto domestico scomparso a Vico Borselli: l’appello dei proprietari

Preoccupazione ad Avella per la scomparsa di un gatto domestico avvenuta nella mattinata di oggi in Vico Borselli, al civico 11.

Secondo quanto riferito dai proprietari, l’animale non è solito uscire e vive esclusivamente in casa, circostanza che rende l’allontanamento ancora più insolito. Da questa mattina non è più rientrato e di lui si sono perse le tracce.

Il gatto, dal mantello tigrato e corporatura snella, è abituato alla presenza delle persone ed è stato cresciuto sin da piccolo. «Lo aspettiamo, ha una famiglia e non è un gatto di strada», è l’appello lanciato dai proprietari, che chiedono la collaborazione di tutta la comunità.

Le ricerche sono già in corso nella zona, ma si invita chiunque viva nei dintorni a controllare con attenzione garage, cantine e spazi chiusi, dove l’animale potrebbe essersi rifugiato o essere rimasto accidentalmente bloccato.

👉 Per segnalazioni o avvistamenti contattare il numero: 081.825.17.73

Chiunque abbia notizie è invitato a farsi avanti: ogni informazione può essere fondamentale per riportarlo a casa.