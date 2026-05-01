Comunità Montana Partenio–Vallo di Lauro: ok al progetto da 5,6 milioni per il lavoro forestale

La Giunta Esecutiva della Comunità Montana Partenio–Vallo di Lauro ha approvato il progetto per la fornitura triennale di somministrazione di lavoro destinata a operatori idraulico-forestali e personale amministrativo. Il via libera è arrivato con la delibera n. 14 del 10 aprile 2026, approvata all’unanimità.

L’intervento prevede un investimento complessivo di oltre 5,6 milioni di euro, con l’obiettivo di rafforzare le attività di gestione e tutela del territorio, in particolare nei settori della forestazione, della prevenzione del rischio idrogeologico e della salvaguardia ambientale.

La decisione nasce dall’esigenza di garantire continuità ai lavori in corso nei 44 comuni dell’area, spesso rallentati da condizioni climatiche avverse e da una carenza temporanea di personale. Per questo l’Ente ha scelto di ricorrere a forme di lavoro flessibile, come consentito dalla normativa vigente per esigenze straordinarie della pubblica amministrazione.

Il progetto si inserisce nella programmazione triennale 2026–2028 e potrà essere utilizzato anche dai Comuni aderenti, che avranno la possibilità di accedere ai contratti attivati dalla Comunità Montana, con vantaggi in termini di riduzione dei costi e semplificazione delle procedure.

La gestione operativa sarà affidata all’ingegnere Domenico Combatti, nominato responsabile unico del progetto. Le risorse economiche proverranno in parte da fondi europei e regionali, tra cui il PR FESR Campania 2021–2027.

La delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva, consentendo così l’avvio rapido delle procedure per l’attuazione degli interventi.