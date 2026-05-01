Mohammed Alessandro: nasce il primo bimbo su Ita Airways

È tutto vero: sul volo AZ855 partito da Dakar in Senegal e diretto a Roma Fiumicino la notte tra il 29 e il 30 aprile è nato Mohammed Alessandro.

La madre era al settimo mese; si tratterebbe di un parto naturale. Un grazie doveroso è da riservare a due passeggere, un medico e una infermiera, che hanno aiutato la donna a concepire suo figlio.

Il volo dopo essere partito per ragioni prudenziali sarebbe ritornato a Dakar per permettere alla madre e al neonato la maggior sicurezza possibile. Il secondo nome, Alessandro, è proprio un omaggio al comandante dell’aereo.

“Il piccolo, in perfetta salute, è il primo bambino nato a bordo di un aeromobile nella storia di ITA Airways, che augura al bimbo una splendida vita piena di gioie.”

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