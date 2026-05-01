Grottaminarda, il Consiglio comunale approva Rendiconto e Tavolo per l’Inclusione

Il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario ed Regolamento per il “Tavolo Tecnico per l’Inclusione” tra i punti all’ordine del giorno più importanti approvati ieri dal Consiglio comunale in una lunga seduta aperta dalle congratulazioni da parte della Presidente Virginia Pascucci, ai neoeletti Consiglieri Provinciali: con la riconferma del Sindaco Marcantonio Spera e l’entrata del Consigliere Mauro Piccolo, Grottaminarda continua ad avere due rappresentanti in seno al parlamentino.

Ratificata anche la variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 24 marzo che riguarda somme per lavori urgenti di messa in sicurezza di fabbricati privati, da recuperare “in danno” ed una variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 per integrare quattro voci tra cui lo “scavalco dipendenti” presso altri enti e corrispettivi Anas.

Il Consiglio è quindi passato all’articolata discussione sul Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2025, presentato dal Vicesindaco, Antonio Vitale, approvato, ancora una volta, entro i termini di legge con un maggior ripiano del risultato di amministrazione di oltre 800mila euro nel pieno rispetto del Piano di Riequilibrio che l’Ente sta affrontando e che consente una buona liquidità tale da poter anticipare i fondi ottenuti da finanziamenti e da poter saldare in tempi al di sotto dei trenta giorni i fornitori.

Approvato poi il Regolamento della Centrale Unica di committenza dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Ufita” già discusso in sede di Consiglio dell’Unione.

Molto articolata, prima dell’approvazione, anche la discussione sul Regolamento per il Tavolo Tecnico per l’Inclusione, segno dell’attenzione riservata all’argomento da parte dell’intero Consiglio comunale: l’idea del Tavolo per l’Inclusione, ha spiegato il Vicesindaco Vitale, nasce nel corso degli incontri con le associazioni finalizzati alla redazione del PEBA, Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche propedeutico alla richiesta di finanziamenti per tali finalità e quindi il tavolo vuole essere un organismo consultivo di co-programmazione e co-progettazione per affrontare concretamente il tema dell’inclusione.



Infine, c’è stata la risposta all’interpellanza della Consigliera Doralda Petrillo da parte del Sindaco in merito all’iter per il pagamento di uno spettacolo svoltosi la scorsa estate.

La seduta si è conclusa con la presentazione di altre interpellanze, tre da parte della Consigliera Doralda Petrillo del gruppo “Scelta Popolare” e quattro da parte del Consigliere Vincenzo Barrasso del gruppo “Per Grottaminarda 2027”.