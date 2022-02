NAPOLI.Al Teatro San Ferdinando “L’ombra di Totò” dal 22 al 27 febbraio,gli orari dello spettacolo.

Lo spettacolo teatrale “L’ombra di Totò” di Emilia Costantini con adattamento e regia di Stefano Reali è prodotto da Nicola Canonico per Good Mood e da martedì 22 a domenica 27 febbraio farà tappa al “Teatro San Ferdinando”, luogo sacro del teatro napoletano. Le scene curate da Carlo De Marino e realizzate da Giuseppe Riggi saranno occupate da bravissimi attori: Yari Gugliucci,Sara Ricci,Vera Dragone e Pina di Gennaro. Assistente alla regia Enza Felice, dei costumi se ne occuperà Laura De’ Navesques, delle coreografie Lorena Noce, alle luci David Darittoni, foto di scena Sabrina Cirillo – Agenzia Cubo.

Attraverso un’intervista immaginaria a colui che ne ha rappresentato l’ombra viene raccontata la vita di Totò. Il personaggio che viene indicato è praticamente sconosciuto ai più, ma per molti anni è stato a fianco del grande attore: lo ha seguito, sostenuto e spesso sostituito, soprattutto da quando Totò divenne completamente cieco. Dino Valdi (al secolo Osvaldo Natale) ne è stato infatti la controfigura, affezionata e devota. Durante il funerale, il secondo dei tre che furono celebrati in onore del defunto, Valdi viene avvicinato da una giornalista del quotidiano “Il Mattino” di Napoli che, incuriosita dalle urla e dagli svenimenti, gli chiede di rilasciarle un’intervista, proprio per raccontare, a modo suo, la vita del Principe della risata. L’umile Dino diventa, almeno una volta nella sua vita, improvvisamente e inconsapevolmente protagonista assoluto di una storia che non è la sua. Attraverso i suoi ricordi, riemergono i fatti e i personaggi del percorso artistico e familiare, pubblico e privato, del celebre attore.

Le attività teatrali della “Good Mood” riscuotono successo in tutta Italia, lo scorso fine settimana tre spettacoli sono stati programmati in tre città: al Teatro Secci di Terni “L’ombra di Totò” , “Faccia un’ altra Faccia” al Teatro Dheon di Bologna con Tiziana Foschi e Antonio Pisu, al Teatro Gioiello di Torino “Partenza in salita” con Corrado Tedeschi e Camilla Tedeschi. Più che in salita, sembra essere una vera e propria partenza con il botto dopo le restrizioni determinate dalla pandemia. Esprime immensa soddisfazione l’attore e produttore Nicola Canonico: “Sono orgoglioso di produrre progetti teatrali ai quali ho creduto fortemente, ho deciso di prenderli per mano e accompagnarli in tutti i meravigliosi teatri italiani, con coraggio, follia e determinazione.”

Gli orari de “L’ombra di Totò” al Teatro San Ferdinando di Napoli:

Martedì 22 febbraio ore 21

Mercoledì 23 febbraio ore 17

Giovedì 24 febbraio ore 17

Venerdì 25 febbraio ore 21

Sabato 26 febbraio ore 19

Domenica 27 febbraio ore 18

Per info e acquisto biglietti clicca qui à https://teatrodinapoli.it/evento/lombra-di-toto/

