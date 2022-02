21 Febbraio : Giornata Nazionale della scrittura e lettura braille

Le nuove tecnologie digitali ed informatiche hanno messo in un angolo il vecchio sistema di lettura e scrittura per non vedenti, ideato fin dal secolo XIX° dal francese Luis Braille. Non tutti sanno che questo sistema con il quale si trasferisce con punti a rilievo tutte le lettere dell’alfabeto internazionale, tutti i numeri arabi e romani, tutti i simboli e i segni della fisica della chimica e della musica è stato liberamente tratto da un Ufficiale napoleonico, La Salle. Quest’ultimo idealizzando il campo di battaglia, usando punti in rilievo perforando la carta con un punteruolo, indicava durante la notte il posizionamento delle sue truppe e quelle avversarie, per poterne attaccare e sorprendere. La Giornata Nazionale del braille vuole essere un ennesimo appuntamento per ricordare la storia delle persone non vedenti, della loro integrazione e del loro inserimento nel mondo della scuola e del lavoro. Un percorso di emancipazione che deve ancora conquistare ulteriori successi, grazie alle nuove tecnologie digitali, ma anche grazie alla lettura e scrittura con punti organizzati, che rappresentano una storia che non può finire oggi!

